Nudny salon? Tak nadasz mu ciekawy charakter!

Salon to najbardziej reprezentatywna część mieszkania. Przede wszystkim powinien prezentować się nienagannie, przytulnie, tak by zachęcał domowników oraz gości do wypoczywania w tej przestrzeni. Ważny jest komfort oraz estetyczny wygląd, który będzie stanowił podstawę naszego zadowolenia z wnętrza. Dziś postaramy Wam się podpowiedzieć jak ożywić nudny salon niekoniecznie wydając przy tym wszystkie nasze oszczędności.

Chcąc wnieść odrobinę szaleństwa do wnętrza warto zdecydować się na wykorzystanie koloru w przeróżnej formie, czy to kolorowych poduszek, wzorzystego dywanu czy po prostu barwnej ściany. Wybór zależy wyłącznie od nas. Naszą pierwszą propozycją jest zmiana koloru ścian. Jest to przede wszystkim tani i mało absorbujący pomysł na odmianę wnętrza. Dzięki soczystej barwie salon stanie się ciekawszy, bardziej wyrazisty i co najważniejsze widoczny! W końcu będzie się wyróżniał na tle pozostałych pomieszczeń. Pozostając w temacie ścian oprócz wykorzystania farby możemy również postawić na wzorzystą, oryginalną tapetę. Wybór jest tak ogromny, że zapewne każdy z Was znajdzie odpowiedni wzór dla siebie, począwszy od stonowanych, delikatnych motywów utrzymanych w jasnej kolorystyce, po te bardziej wyraziste, szalone jak np. imitacja spróchniałych desek, czy pikowanego obicia kanapy. Tapeta to również świetny pomysł na zakrycie niedoskonałości ściany. Dzięki temu nie musimy inwestować w kosztowny remont, wystarczy trwała oraz dobra jakościowo okleina ścienna, a nudna przestrzeń dzienna zamieni się w energiczne, kolorowe wnętrze. Kończąc na ścianach jednym ze sposobów na ożywienie salonu jest wykorzystanie barwnych obrazów, plakatów czy wspólnych, rodzinnych zdjęć. Dzięki różnorodnej kolorystyce oraz różnym wymiarom ramek wnętrze staje się bardziej intrygujące, ciekawsze. A my zyskujemy nie tylko odrobinę koloru w przestrzeni prywatnej, a także personalizujemy nasze mieszkanie.

Jeżeli chcecie poznać więcej sposobów na ożywienie salonu to zapraszamy Was do zapoznania się z całym artykułem!