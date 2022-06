Remont kuchni? Tak łatwo go zaplanujesz!

Skoro zabieramy się za remont kuchni, oznacza to, że coś nam nie pasuje w jej aktualnym stanie. Może meble są już stare, sprzęt wymaga wymiany na nowszy model, posadzka zaczyna się ruszać, a ściany są oblepione tłuszczem? To najczarniejszy scenariusz, ale każdy z nas wie, że pomieszczenia funkcyjne, takie jak kuchnia, czy łazienka, wymagają renowacji co jakiś czas – ze względu na dużą wilgotność powietrza, częste używanie i styczność z wodą, czy gorącą parą wodną. Nie zawsze musimy wymieniać całą kuchnię, czasem wystarczy odnowienie ścian, czy posadzki. Zanim przejdziemy do remontu, powinniśmy przemyśleć, czego dokładnie potrzebujemy. Jeśli planujemy tylko wymianę mebli, nie będziemy musieli angażować w to żadnych fachowców, ale już w przypadku posadzki – raczej tak. Jak wiadomo na dobrych specjalistów trzeba zawsze poczekać, bo mają napięty terminarz – a nie chcielibyśmy tkwić w środku remontu podczas np. świąt.

Ta urocza kuchnia widoczna na zdjęciu została wykonana przez pracowniapolka.