Obalamy 8 największych dekoracyjnych mitów!

Każdy, kto kiedykolwiek dobierał biżuterię na wieczorne wyjście lub po prostu na co dzień, zna zasadę mówiącą, że łączenie złota i srebra to totalna stylistyczna katastrofa. Nic bardziej mylnego! Połączenie dwóch metali szlachetnych ukazuje kontrast między nimi, ale w tym samym czasie tworzy obraz pełen harmonii i eleganckiego luksusu. Jest to połączenie, które nie wszystkim może się spodobać – to odważny krok, ponieważ łamie jedną z zakorzenionych w kulturze reguł dotyczących tego, co powinniśmy łączyć, a czego nie. Właściwie, kto nam zabroni?