Świetny start w Nowy Rok dla Twojego domu!

Grudzień i styczeń to miesiące, będące doskonałą okazją na podsumowanie starego roku i zaplanowanie nowego. To czas, w którym warto wyciągnąć wnioski z sytuacji które minęły i już nie wrócą. Warto jest przypomnieć sobie swoje osiągnięcia, sukcesy, osiągnięte cele i cieszyć się nimi oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski. Przełom roku to czas postanowień, planów i poszukiwania motywacji do zmian. Ważne jest aby w pierwszej kolejności wyznaczyć sobie cele, do których będziemy dążyć. Jak mówi chińskie przysłowie: „Jeśli nie wiesz gdzie idziesz, to tam nie dojdziesz”. Cele są podstawą motywacji do działania, wyzwalają kreatywność, stymulują powstawanie nowych pomysłów, pozwalają Wam wziąć życie we własne ręce. Warto taką nową energię przekłuć na zmiany w życiu jak i przestrzeni w której egzystujecie. Rozejrzyjcie się po swoim wnętrzu, weźcie czysta kartkę i zapiszcie na niej zmiany jakie chcielibyście przeprowadzić w Nowym Roku 2016. Może przyda się nowa kanapa? A może wystarczy odnowić starą? Niewykluczone, że potrzebne będą większe zmiany takie jak remont albo przemalowanie poszczególnych pomieszczeń. Zapiszcie te i inne cele na białej kartce a następnie powoli, krok po kroku, systematycznie realizujcie je. Macie na nie przecież cały nadchodzący rok!