Gorący trend – surowe ściany i podłogi!

Surowa cegła już od kilku sezonów jest jednym z najpopularniejszych aranżacyjnych hitów. Nie można się temu dziwić – zawsze dobrze się prezentuje, podkreśla charakter pomieszczenia i tworzy niepowtarzalny klimat. Cegły pomalowane na biało, tak jak w projekcie devangari design, pozwolą nam na większą swobodę podczas aranżacji całego pomieszczenia, ponieważ nie są takim mocnym akcentem jak czerwone. Jednak jeśli mamy normalną, gładką i pomalowaną ścianę, to jak uzyskać cegłę? Wszystko zależy od tego, czy ściana jest naturalnie ceglana. W przypadku, gdy tak właśnie jest, to wszystko co musimy zrobić, to skucie tynku – jest to nudne i czasochłonne, ale nie wymaga specjalnego nakładu funduszy. Po skuciu tynku, czyścimy cegły, aby opadł z nich cały kurz, a następnie pokrywamy impregnujemy – gotowe!

Jeśli nasza ściana nie jest ceglana, ale bardzo chcielibyśmy, aby taka była, to pozostaje nam zrobienie efektu cegły na ścianie, czyli jej imitacji. Jest to trudniejsze do wykonania, ponieważ sami musimy… narysować cegły! Najpierw musimy nałożyć na ścianę tynk akrylowy, a na nim będziemy wykonywać wzory cegieł. Szablon tworzymy przy pomocy samoprzylepnej taśmy malarskiej. Na gotowy szablon nanosimy tynk w ceglanej barwie i zanim zaschnie, odklejamy taśmę malarską. Pozostaje nam wyrównanie i gotowe!