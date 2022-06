7 sposobów na rozjaśnienie łazienki!

Łazienka bez dostępu do okna, do której nie dociera światło dzienne to częsta przypadłość. Najczęściej dotyka ona właścicieli mieszkań w blokach starego budownictwa. Wykucie otworu okiennego oraz zamontowanie okna są najczęściej niemożliwe ze względu na architekturę budynku, dlatego musimy próbować rozjaśnić wnętrze na inne sposoby. Co zrobić, aby nasza intymna przestrzeń nie prezentowała się ponuro i ciemno? Dziś postaramy się Wam odpowiedzieć na tę niezwykle istotną kwestię, czyli jak łatwo rozjaśnić łazienkę.

Na jasne pomieszczenie składa się wiele czynników, przede wszystkim jest to dobranie odpowiedniego oświetlenia, materiałów wykończeniowych, tekstyliów czy koloru ścian. Chcąc stworzyć wnętrze łazienki jasne oraz przestronne powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie te elementy oraz umiejętnie je połączyć tak, by w efekcie końcowym tworzyły spójną, funkcjonalną całość. Bardzo ważnym etapem aranżacji łazienki jest dobranie odpowiedniego oświetlenia sufitowego. Lampy sufitowe, plafony czy innego rodzaju oświetlenie stanowią podstawowe źródło światła w tej przestrzeni. Dodatkowo możemy zamontować oświetlenie ścienne, które jest świetnym pomysłem na miejscowe doświetlenie tych obszarów, przy których spędzamy najwięcej czasu, jak np. lustro, przy którym często wykonujemy makijaż. Ważne, aby ta przestrzeń nie sprawiała nam problemów, ze względu na niedostateczną ilość światła. Dodatkowym elementem rozświetlającym wnętrze jest lustro. To również podstawowy element aranżacji naszej wymarzonej łazienki. Każdy kto ceni sobie funkcjonalność oraz komfortowe użytkowanie przestrzeni powinien wykorzystać ten element w swoim mieszkaniu. Lustro nie tylko ułatwia nam poranną toaletę, ale także sprawia, że łazienka prezentuje się na większą i bardziej rozświetloną. W połączeniu z białymi, błyszczącymi płytkami możemy stworzyć wnętrze idealne. Przestronne, jasne oraz przytulne, wystarczy odpowiednio dopasować dodatki, tak by współgrały nam z przestrzenią, nadawały jej ciepłego, intymnego nastroju i projekt rozjaśnienia ciemnej łazienki gotowy!