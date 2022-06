Wentylowane fasady – dlaczego warto w nie zainwestować?

Elewacje wentylowane zdobywają w Polsce coraz większą popularność. Wynika to z tego, że w dzisiejszych czasach, fasady budynków coraz częściej muszą być wyrafinowane i jednocześnie proste. Zewnętrzna powłoka budynku powinna chronić wnętrze, zapobiegać ucieczce ciepła i zapewnić wymaganą szczelność. Jednocześnie fasada powinna spełniać wymagania estetyczne i przyczyniać się do tego, żeby obiekt dobrze wpisywał się w otaczające go środowisko. Spełnienie tych różnorakich i wielostronnych wymogów jest naprawdę niełatwym zadaniem. A każdy przecież chce aby jego dom zachwycał swoim wyglądem nie tylko mieszkańców ale również przechodniów i innych obserwatorów. Wybór elewacji to ważna decyzja – rynek jest bardzo różnorodny, stwarza wiele możliwości dotyczących materiałów i kolorów. Dzisiaj przybliżymy Wam specyfikę elewacji wentylowanych. Są one alternatywą dla popularnych elewacji układanych metodą lekką mokrą. Zobaczycie dlaczego warto zainwestować w taki rodzaj fasady!