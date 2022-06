Zwykły dom, który ma to COŚ!

Wielokrotnie przedstawiamy Wam zadziwiające projekty, odważne lub niesamowicie luksusowe, które wręcz nas hipnotyzują i przenoszą w świat marzeń, w których każdy z nas chciałby stać się ich przyszłym właścicielem i wieść niemalże królewskie życie. Prawda jest jednak taka, że dla wielu z nas takie nieruchomości są niestety poza realnym zasięgiem, bowiem wymagają one ogromnej dostępnej przestrzeni, zasobów finansowych lub zamieszkania w ciepłych krajach. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość, wcale nie potrzeba 800 metrowej willi z basenem, by mieszkać w domu wypełnionym luksusem, elegancją i komfortem. To właśnie te niewielkie i niepozorne nieruchomości skrywają w sobie bogate wnętrza, które w zupełności wystarczają i uszczęśliwiają ich mieszkańców. Nie jesteście do końca przekonani? To nic! Przekonajcie się sami na podstawie pewnego jednorodzinnego domu w szwajcarskiej miejscowości Widnau autorstwa studia architektonicznego Hautle + Partner AG, który za chwilkę zwiedzimy!

Zdjęcia wykonała firma Architektur Fotografie Sabrina Scheja.