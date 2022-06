Zjawiskowy dom na odludziu!

Co jest uderzające, to ogromna przestrzeń, jaka panuje we wnętrzu domu. Taki efekt uzyskano dzięki kilku zabiegom, do których zaliczają się: otwarty plan salonu, otaczające ze wszystkich stron przeszklenia, dominacja bieli i jasnej kolorystyki we wnętrzu, mnóstwo naturalnego światła oraz ograniczone, minimalne umeblowanie. Każdy mebel został niezwykle starannie dobrany i przemyślany, każdy widoczny element cechuje się niezwykłym stylem i wyrafinowaniem. Kto by pomyślał, że by uzyskać taki efekt, tak niewiele wyposażenia potrzeba. Na środku pomieszczenia znajduje się kominek, który wprowadza do wnętrza element ciepła i oddziela strefę salonu jadalni.