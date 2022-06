Kolorem roku 2016 zostaje… róż kwarcowy!

Może nie każdy to wie, ale każdego roku słynnyInstytut Pantoneogłasza najpopularniejsze kolory następnego sezonu. To ta firma działająca w przemyśle poligraficznym jest odpowiedzialna za to, że po 2015 nasze szafy pełne są ubrań w kolorze Marsala, czyli ziemistego czerwonego wina. Tak jak i projektanci odzieży, tak też projektanci oraz dekoratorzy wnętrz sugerują się decyzjami Instytutu. Dlatego też w aranżacjach wnętrz możemy również możemy obserwować konkretne trendy – inaczej byłoby nudno! Chociaż oczywiście urządzając dom czy mieszkanie należy kierować się przede wszystkim własnym gustem, to warto śledzić nowości, a nuż nas zainspirują?

Jesteście ciekawi jaki kolor wytypował Instytut Pantone na nadchodzący rok? Będzie to róż kwarcowy, czyli stonowany, jasny, pastelowy róż. To słodka informacja! W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam pomysły, jak wprowadzić go do wnętrz, żeby nie przesłodzić.

Jeśli do tej pory uważaliście róż dla kolor dla małych dziewczynek, to czas zrewidować poglądy…