Najbardziej szokujące metamorfozy domów!

Czas nieraz ciągnie się niemiłosiernie, innym razem zdaje się przelatywać nam przez palce… Różny wpływ ma także na nasze domy, choć z reguły odciska on na nich swoje piętno i zmusza nas do remontów, to czasem też tak bywa, że upływ lat wpływa pozytywnie na budynek, na przykład pozwalając rozrosnąć się roślinom wokół, które teraz przydają mu malowniczości. Mijający czas to także mijające mody. To, co podobało się kiedyś, teraz już niekoniecznie znajduje zwolenników, choć wydawało się przecież, że to ponadczasowy projekt… W takim przypadku zamiast męczyć się w domu, który nie wpisuje się w nasze gusta, warto zatrudnić do pomocy doświadczonego architekta.

W architekturze decydujące jest pierwsze wrażenie, dlatego taką uwagę skupia się na fasadach. Fasada od strony ulicy jest zazwyczaj bardziej reprezentacyjna, informuje bowiem przechodniów o tym, kto mieszka za murami. Nie powinna być odstraszająca lecz zapraszająca, przyciągać gości, nie sprawiać, że przejdą na drugą stronę ulicy… Jest w pewnym sensie naszą wizytówką. Dlatego też dzisiaj zamiast zaprezentować Wam szczegółowy przebieg jednej metamorfozy, zdecydowaliśmy się pokazać kilka zaskakujących przemian właśnie z perspektywy fasady.

W poszukiwaniu pomysłów na własne metamorfozy przyjrzyjmy się tym realizacjom z różnych zakątków świata…