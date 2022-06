Stodółka, która robi wrażenie!

Na pierwszy rzut oka dom wydaje się być niezwykle skromny i prosty. Drewniana konstrukcja pomalowana została co prawda na czarno, ale pokrycie jej dwuspadowym dachem ze słomy oraz wprowadzenie wysokiego kamiennego komina to porządny zastrzyk tradycji! Jeśli podoba Wam się dach ze strzechy jednak odrobinę się go obawiacie, to mamy dla Was dobrą informację: takie dachy wytrzymują w idealnym stanie nawet 50 lat! Oczywiście mówimy o profesjonalnych firmach oraz dobrej jakości materiałach.