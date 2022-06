Mały dom dla młodej rodziny!

Skoro nie inwestowano w stałą zabudowę kuchni, to nie było też mowy o projektowaniu wyspy specjalnie do tej kuchni. A jednak wyspa to niezwykle praktyczny element wyposażenia, jej popularność we współczesnych domach i mieszkaniach jest tego najlepszym dowodem. Nasi architekci podeszli do problemu kreatywnie i zaproponowali zamienienie jej na przeszkloną gablotkę. W ten sposób mieszkańcy zyskali mebel do przechowywania naczyń o dekoracyjnym charakterze z dodatkowym miejscem do przygotowywania potraw. Musimy przyznać, że wygląda niezwykle urokliwie!