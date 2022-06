Drewniana chata w ultra nowoczesnej odsłonie!

Na koniec cofamy się do przedpokoju, gdzie praktyczna zabudowana szafa pomieści wszystko, co potrzeba. Widzimy także drzwi do toalety. Nas jednak najbardziej ciekawią drewniane schody, w całości wykonane z jasnej sklejki. Prowadzą one do trzech sypialni oraz na taras, który schowany jest w głębi spadu dachu. Ale to już słodka tajemnica właścicieli…

