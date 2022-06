Parterowy dom w nietypowym wydaniu

Spadzista działka o nieregularnym terenie wymuszała budowę bryły, która byłaby dostosowana do charakteru parceli. Z tej perspektywy dom utrzymany jest w stylu tradycyjnego bungalowu, z tym wyjątkiem, iż chcąc dopasować się do wyrwy w terenie, trzeba było wpuścić bryłę w działkę. Stworzono zatem piwnicę, na której to opiera się właściwa część domu.