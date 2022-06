Skarb za ceglanym murem

Choć klimat w Polsce w niczym nie przypomina słonecznej Italii, Hiszpanii czy Grecji, to wielu z nas uwielbia styl śródziemnomorski. Przypomina nam on nie tylko o wakacjach, ale także o wolniejszym stylu życia, w którym przyjemność i wypoczynek są równie ważne jak kariera zawodowa. Nieczęsto jednak spotyka się śródziemnomorskie rezydencje, które sprawdziłyby się w u nas. Często mają one bowiem otwarte patio czy też charakteryzują je inne rozwiązania rozmywające granice pomiędzy wnętrzem domu a otaczającym go ogrodem. W polskim klimacie mogłyby one przynieść skutek odwrotny od oczekiwanego, przybijając nas tym, jak często pogoda nie sprzyja przebywaniu na zewnątrz.

Dzisiaj przygotowaliśmy prawdziwą perełkę: dom, w którym styl śródziemnomorski zostaje uwspółcześniony! Nowoczesna rezydencja może stać się inspiracją do wzniesienia konkretnego budynku także w Polsce. Za projekt odpowiadają architekci z Studio 4e z Włoch.

Zaciekawieni? Czas wybrać się na Południe!