Wspaniały dom na urwisku

Wchodząc do domu znajdujemy się w przedpokoju, którego obszar zaskakuje użytymi do jego aranżacji materiałami. Dominuje tu drewno na ścianach i suficie oraz beton na podłodze. We wnętrzu tym panuje porządek i dobra organizacja. Wszystko ma charakter funkcjonalny, a wyposażenie i dekoracje ograniczone są do koniecznego minimum. Zarówno instalacje, jak i miejsca do przechowywania wbudowano w ściany, estetycznie je zabudowując.