homify 360: ultra odporny dom ze stali

Dom ze stali to fantastyczny pomysł! Stal corten to wyjątkowy materiał o o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. Rzadko spotyka się budynki, które są nią pokryte, jednak jeżeli już taki obiekt powstaje możecie być pewni jego zachwycającego designu. W Wiedniu zdecydowano się na stworzenie nowoczesnego budynku mieszkalnego wykorzystując właśnie tą stal. Nie tylko zachwyca on swoją nietuzinkową elewacją, ale również wyjątkowym planem oraz minimalistycznym designem. Ten dom ze stali, stanowi olbrzymią atrakcję w okolicy. Odpowiedzialni za niego są specjaliści z ARCHITEKT ZORAN BODROZIC. Zobaczcie jak wspaniale się on prezentuje.