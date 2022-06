Mała kuchnia? Tak uczynisz ją większą!

Mała kuchnia jest niezwykle wymagającą przestrzenią. Wbrew temu co mogłoby się wydawać jej aranżacja wcale nie zajmuje nam mniej czasu, a wręcz odwrotnie. Aby funkcjonalnie, estetycznie oraz praktycznie urządzić to wnętrze potrzebujemy dobrego projektu oraz zaznajomienia się z powierzchnią jaką dysponujemy.

W dzisiejszym artykule przedstawimy Wam kilka cennych trików, które sprawią, że Wasza kuchnia będzie wydawała się być większa. Informacje, które przedstawimy są warte zapamiętania szczególnie dla właścicieli kuchni w bloku, bowiem przestrzeń wydzielona na kuchnię często nie posiada takich wymiarów jakbyśmy chcieli. Chcąc stworzyć pewnego rodzaju iluzję, która ma świadczyć o większych wymiarach naszej kuchni warto przede wszystkim zastanowić się nad jej aranżacją w bieli. Jest to neutralny, ponadczasowy kolor, który pasuje do każdego wnętrza. Jasne pomieszczenia pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie, prezentują się przytulniej, cieplej. Ich aranżacja jest niezwykle prosta, ponieważ z białych odcieniem świetnie komponuje się niemalże każda barwa. Tak więc nie będziemy mieli problemów z dobraniem dodatków. Jeżeli chcielibyśmy wzmocnić nasz efekt wykorzystajmy lakierowane fronty szafek kuchennych, które będą dodatkowo odbijały światło co spowoduje, że wnętrze wyda się jaśniejsze, a tym samym większe, bardziej przestronne.

W ograniczonych metrażem kuchniach każdy kąt oraz centymetr kwadratowy powierzchni są na wagę złota, dlatego nasz projekt powinien wykorzystywać maksimum powierzchni użytkowej, a wyposażenie kuchni powinno być odpowiednio dobrane do naszych potrzeb. Tym samym unikniemy efektu przytłoczenia wnętrza, a zyskamy dodatkowe miejsce do przechowywania niezbędnych akcesoriów kuchennych czy przygotowywania posiłków. Taki plan powinien powstać zanim przystąpimy do urządzania kuchni. Jeżeli uważamy, że sami nie będziemy w stanie wszystkiego odpowiednio rozplanować, można to zadanie zlecić specjalistom, którzy wykonają za nas projekt oraz dopasują wielkość sprzętów do indywidualnych potrzeb.

Poniżej zapraszamy Was do zapoznania się z krótkim poradnikiem, który pomoże Wam optycznie powiększyć przestrzeń kuchni.