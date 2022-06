10 gorących trendów w aranżacji salonu na 2016!

Kwarcowy róż został wybrany przez Instytut Pantone kolorem roku 2016! Z tego powodu barwa ta jest niemal obowiązkowa dla każdego, kto w swoich wnętrzach przykłada wagę do trendów i nowinek aranżacyjnych. Kwarcowy róż to odcień delikatny, pastelowy, który doskonale komponuje się z innym kolorem roku- błękitem. Najlepiej wprowadzić go do salonu w postaci farby pokrywającej jedną ze ścian lub też koloru mebli. Dla tych, którzy nie są gotowi na tak gwałtowne zmiany w pokoju dziennym, polecić możemy delikatne różowe dodatki- tekstylia czy dekoracje ścienne. Wspaniale wyglądać one będą zwłaszcza na białym tle!