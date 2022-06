Przewodnik homify – jak perfekcyjnie podzielić wnętrze?

Ścianki działowe oraz mobilne ściany, najlepiej takie, które umożliwiają przepływ światła z jednego pomieszczenia do następnego pokoju, to rozwiązanie dla tych, którzy chcą wciąż mieć oddzielne strefy użytkowe, ale jednocześnie chcą, aby całość, wydawała się większa. Niektóre systemy ścian mobilnych umożliwiają ich składanie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba i będziemy chcieli mieć jedną ogromną przestrzeń. W przypadku, gdy wolimy oddzielić pomieszczenia, taką ściankę rozwijamy jak harmonijkę, a umożliwiają to poprawnie zamontowane prowadnice przypodłogowe. Jest to jeden krok do stworzenia większej przestrzeni!