Schody nie tylko do wchodzenia – najlepsze pomysły!

Schody to pierwszy element wyposażenia wnętrza, który rzucaj się w oczy, gdy wchodzimy do domu. Mogą więc przesądzić one o jego atrakcyjności. Niekiedy stają się one nawet punktem centralnym w aranżacji całego mieszkania, jak na przykład niezwykle efektowne schody spiralne. Istnieje wiele sposobów konstrukcji schodów, tak by dopasować je nawet do małych pomieszczeń. To właśnie rodzaj domu i pomieszczenia, a także sposób usytuowania schodów będzie najbardziej decydujący przy określaniu ich stylistyki. Jednak to, jak zaaranżujemy pozostałe elementy ich otoczenia zależy już tylko od naszej pomysłowości! Co zatem zrobić, by nasze schody wygadały lepiej? Przekonajmy się!