8 szybkich i efektownych świątecznych dekoracji last minute!

Boże Narodzenie tuż tuż… według niektórych pora, by planować świąteczne ozdoby do naszych domów już dawno minęła. Niektórzy zaś bożonarodzeniowe dekorowanie wnętrz organizują dopiero w Wigilię. Dla tych odrobinę spóźnialskich przygotowaliśmy kilka prostych dekoracyjnych tricków. Pamiętajmy – wcale nie jest za późno, by nasze mieszkanie wyglądało jeszcze bardziej świątecznie! Postawmy na prostotę: świece, naturalne materiały, świerk, owoce i mocne akcenty kolorystyczne. Stwórzmy w domach wyjątkową atmosferę, wprowadzając kilka świątecznych akcentów, które sprawią, że ten czas będzie niezapomniany i pełen radości.