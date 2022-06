Piecyki na brykiet – świetna alternatywa dla kominka!

Niewątpliwą zaletą kozy jest jej niewielki wymiar a duże możliwości grzewcze. Moc To jeden ważniejszych parametrów, na jaki należy zwrócić uwagę wybierając piec kominkowy. Moc i sprawność to najważniejsze cechy urządzenia. Moc kozy dobiera się w zależności od kubatury pomieszczenia, w którym ma być zamontowane. Przyjmuje się, że do ogrzewania pomieszczanie o kubaturze 25-30 m³ potrzeba 1 kW mocy. Wybierając kozę warto też zwrócić uwagę na sposób regulacji mocy, odbywający się poprzez regulację dopływu powietrza do spalania. W nowoczesnych urządzeniach jest on regulowany przez termostat, w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Czas palenia ma również dość istotne znaczenie – warto aby wynosił minimum 8 godzin. Dzięki temu nie będziecie musieli co chwilę dokładać opału.