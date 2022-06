Wybór płytek do łazienki – to takie proste!

Wybieraj duże płytki ceramiczne jeśli jesteś posiadaczem niewielkiej łazienki. Mitem jest, że do małych łazienek należy wybierać małe płytki. Łatwiej i taniej je ułożyć, ale to wielkie formaty dadzą jednolitą, spokojną, a więc iluzorycznie większą płaszczyznę. Postaw na materiały odbijające światło: błyszczące płytki ceramiczne, metaliczne mozaiki, szkło, lakierowane meble na wysoki połysk, chromowane baterie. Również duże tafle luster bez ram lub lustrzane płytki spowodują, że mała łazienka wyda się większa. Obecnie przodującym stylem jest nowoczesność i minimalizm. Wzory płytek często imitują kamień naturalny, w tym marmury, czy piaskowiec. Tak prosta forma, kontrastowe zestawienie barw, surowe materiały jak szkło, czy metal są wręcz stworzone do małych łazienek – duże formaty płytek rektyfikowanych tworzą jednolite płaszczyzny na ścianach, a umiarkowane wzornictwo nie dzieli i tak małej powierzchni. Jeśli bardzo zależy Wam na wprowadzeniu wzoru idealnie sprawdzi się mozaika. Posiadacze dużych łazienek nie muszą zwracać tak ogromnej uwagi na rozmiar płytek czy ich fakturę i zdolność do odbijania światła.