homify 360°: dom na całe życie!

Kamienny podjazd prowadzi do garażu. Jest tutaj dużo miejsca do parkowania dla licznych gości, przybywających z wizytą do właścicieli domu. Zadaszony wjazd do garażu obramowany jest na biało. Sama brama wykonana została z drewna. Biel i drewno dopełnia otynkowana fasada piętra, za którą skrywają się pomieszczenia dla gości.