Wygodny dom we Wrocławiu

Strefa dzienna zlokalizowana na otwartej przestrzeni na parterze łączy w sobie obszary salonu, jadalni i kuchni. W całym pomieszczeniu podłogę wylano betonem, a ściany pomalowano na biało, nawiązując do fasady zewnętrznej. Prostu, długi stół z drewna oraz otaczające go krzesła o ciekawym kształcie gwarantują wygodne i stylowe miejsce do spożywania posiłków. W tle dostrzegamy niekonwencjonalny kominek, którego komin o czarnej barwie staje się swego rodzaju dekoracją wnętrza.