Spiralne schody, od których kręci się w głowie!

Oto przykład schodów spiralnych, ażurowych, misternie zdobionych. Pasują do pałacowego lub klasycznego stylu aranżacji wnętrz, ale mogą być także wyjątkową ozdobą do nowoczesnych i prostych przestrzeni. Jest to idealny przykład schodów spiralnych, które zachwycają formą. Okrągłe schody mają o tyle na wstępie taką przewagę nad wszystkimi innymi, że ludzkie postrzeganie najczęściej wyróżnia i wybiera opływowe formy. Dlatego podświadomie, tak zachwycają nas spiralne schody, choć być może niektóre z nich nie należą do najwygodniejszych w użytkowaniu.