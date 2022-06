Uprzątnij swoją sypialnię w 6 minut!

Niewielu z nas przepada za sprzątaniem – zdecydowanie wolimy, gdy wszystko już jest posprzątane, a my możemy w spokoju zająć się czymś bardziej interesującym. Jednak są takie sytuacje, gdzie nawet największe lenie muszą w kilka chwil ogarnąć cały bałagan. Często spieszymy się rano, nie zaścielimy łóżka – już robi się rozgardiasz. Później wybieramy bluzkę z szafy, ta nie pasuje, tamta też nie bardzo, a ponieważ z rana zawsze czas szybciej upływa niż byśmy chcieli, to bluzki zamiast z powrotem na wieszakach lądują na łóżku, na krześle lub w najgorszym wypadku – na podłodze. Myślimy wtedy, że bałagan uprzątniemy po powrocie do domu, ale co, jeśli nagle okaże się, że mamy niezapowiedzianych gości lub ktoś wstąpi do nas na kawę po drodze z pracy? Dopiero co przekroczymy próg domu i dostajemy telefon, że rodzice jadą w odwiedziny. W takich sytuacjach przede wszystkim spokój może uratować nasz status perfekcyjnej pani lub pana domu – potrzebujemy 6 minut na uprzątnięcie sypialni!