Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Wam naprawdę zjawiskowy projekt! Willa stworzona przez architektów z grupy Lab32 Architecten znajduje się w malowniczej wiosce Reeuwijk w Holandii, która otoczona przez rzeki i stawy przypomina unoszącą się na wodzie wyspę. Cała siła projektu tkwi właśnie w życiu zgodnie z naturą i zmieniającymi się porami roku. Projekt domu został zainspirowany miłością do wody i wszystkim, co z nią związane.

Głównymi założeniami projektu było dostrzeżenie zalet środowiska naturalnego otaczającego willę, a także stworzenie ponadczasowego, minimalistycznego budynku pełnego dzieł sztuki. Przy budowie tej niesłychanej willi decydującymi były surowe przepisy co do powierzchni budynku, czy jego wysokości, by nie zdominował on pięknego krajobrazu wokół. W wyniku tego nasi specjaliści stworzyli parterowy dom z piwnicą, składający się z dwóch, harmonijnych ze sobą części.

Tylko spójrzcie na kolejne zdjęcia tego niesamowitego domu, a z pewnością zamarzycie o stworzeniu własnego lokum w podobnej stylistyce!