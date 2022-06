Dom z kuchnią marzeń!

Domy z drewna maja wiele zalet. Materiał do jego budowy jest najbardziej naturalnym z dostępnych na rynku, co przekłada się na specyficzny mikroklimat, który wytwarza się w ich wnętrzach. Uważa się, że mieszkanie w domach z drewna jest zdrowsze i przekłada się na dłuższe życie. Budowa takiego domu jest relatywnie krótka, a sama jego konstrukcja należy do lekkich, gdyż nie opierają się one na ogromnych fundamentach. To z kolei przekłada się na koszt całej budowy. Ściany drewnianych budynków są dość cienkie, a pomimo tego zapewniają doskonałą izolację.

Oglądany przez nas przykład to drewniany dom o pokaźnym rozmiarze, którego fasadę stworzono z drewna o przyjemnej miodowej barwie. Stworzono go na planie litery T, krótsza część kończy się wielkopowierzchniowymi przeszkleniami, otwierając bryłę budynku na otoczenie zewnętrzne. Całość pokryto dwuspadowym dachem, co nadaje budynkowi tradycyjnego charakteru.