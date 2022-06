Wzorzyste płytki do łazienki

W większości polskich łazienek dominuje biel, nie ma się czemu dziwić, powiększa ona przestrzeń w sposób niesamowity, dodatkowo kojarzy się z poczuciem świeżości i czystości. Sami proponowaliśmy Wam całkowicie białe łazienki w Katalogu Inspiracji 5 pięknych białych łazienek i wciąż uważamy, że to świetny pomysł! Jednak pamiętajmy – to, co dla jednego jest idealną aranżacją, dla innego będzie nudne lub zbyt szalone. Dlatego tak często powtarzamy, żeby przy urządzaniu każdego pomieszczenia kierować się przede wszystkim własnym wyczuciem stylu!

W tym Katalogu Inspiracji przygotowaliśmy propozycje jedynie dla odważnych! Wzorzyste i kolorowe płytki do łazienek to rozwiązanie nie dla każdego i nie do każdego pomieszczenia. Czasem jednak warto dać się ponieść fantazji i stworzyć coś absolutnie unikatowego.

Sprawdźmy zatem, jakie szalone pomysły mieli nasi profesjonaliści…