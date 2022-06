Wnętrza na pierwsze dni wakacji!

Biel to sprawdzony sposób na letnie wnętrze. W tej jadalni, połączonej z salonem, wykorzystano białe, drewniane meble projektu Seart. Ich blaty, siedziska oraz półki, innymi słowy poziome płaszczyzny, pozostawiono w ciemnym, naturalnym kolorze drewna, dzięki czemu nie ma tu miejsca na nudę. To najciemniejsze elementy wystroju, białego od sufitu aż po deski podłogowe. No i to światło!