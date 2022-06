Żyj w zgodzie z naturą!

I nie chodzi tu tylko o duże okna wychodzące na ogród, których czasami niestety ze względów konstrukcyjnych nie możemy posiadać, ani o to, by nie przysłaniać ich zbędnymi materiałami w trosce o swobodny widok i dostęp promieni słonecznych do wnętrza, ale o jasne barwy pokoi, które planujemy mieć, by dodatkowo rozświetlić dom. Powyższy przykład jest idealnym wzorem najczęściej spotykanych wnętrz, także w polskich domach, które urządzone jest zgodnie z naszymi radami. Białe ściany ozdobione mogą być także obrazami, które ukazują przyrodę, dzięki czemu na takim czystym tle są dobrze widoczne i podbijają wrażenie związku domu z naturą. Okno powinno być niczym nieskrępowane, co umożliwia swobodne „wejście” ogrodu w plan wystroju salonu. Widok zza okna, jak już wspominaliśmy we wstępie, może grać również znaczącą rolę i być jednym z głównych wytycznych aranżujących nasze wnętrze. Tak jest w tym przypadku, gdzie ogród jest dodatkowym obrazem dekorującym dość proste, acz stylowe mieszkanie.