Drewniany dom z oddychającym wnętrzem

Tak prezentuje się strefa wejściowa do budynku. Z tej perspektywy wyraźnie dostrzec możemy przesuwane elementy drewniane, które służą jako nowoczesne okiennice, chroniące wnętrze przez zbyt intensywnymi promieniami słońca i przed spojrzeniami sąsiadów. Wpływają one także na strukturę i charakter budynku- gdy zamknięte tworzy on monolityczną całość.