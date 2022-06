Chłodny dom o ciepłym obliczu!

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was dom z historią. Nie jest to jednak odnowiony wiekowy budynek, ale projekt, którzy architekci z niemieckiego studia Möhring Architekten musieli dostosować do specyfiki i tradycji miejsca. Działka znajduje się pod Berlinem, w okolicy, która kiedyś pełna była pól uprawnych. Dodatkowo, stoi już na niej jeden budynek i to z XIX wieku! To skromny dom o dwuspadowym dachu krytym czerwoną dachówką, którego dzisiaj tutaj nie zobaczymy. Jednak to w relacji do niego powstała nowa konstrukcja, jako że życzeniem właścicieli było stworzenie wewnętrznego dziecińca łączącego ze sobą dwa budynki. Z kolei długa działka dała naszym architektom możliwość stworzenia zielonej przestrzeni także za nowym domem. Tak w szacunku dla otoczenia oraz jego historii powstał ciekawy budynek otoczony dwoma ogrodami!

Zaciekawieni? Wybierzmy się zatem za naszą zachodnią granicę!