TOP 10 – najlepsze projekty domów w Polsce w 2015!

Prostota, wygoda, a przy tym oryginalna konstrukcja czynią z tego domu model, który do gustu przypada niemal każdemu! Dwukondygnacyjny budynek o dużych oknach, które wpuszczają do wnętrza mnóstwo naturalnego światła, zachwyca swoja neutralnością. Otynkowana na biało fasada uzupełniona została drewnem oraz grafitowymi dachówkami, dając efekt współczesny i stylowy. Sam dom ma powierzchnię użytkową 190 metrów kwadratowych, a jego wysokość to 9 metrów.