homify 360°: świetlista oaza w Krakowie

Nasz spacer rozpoczynamy od ogrodu, a tam Atelier Loegler Architekci od razu nas zadziwia i to na wiele sposobów. Po pierwsze, fasada zdaje się mieć kształt kwadratu, co jest rozwiązaniem niezwykle nietypowym. Z tej perspektywy, kwadrat zaburza nieznacznie linia dachu. Kiedy przyjrzymy się bliżej okaże się, że również w dolnej części kwadrat został przedłużony, ponieważ wejście do ogrodu znajduje się poniżej jego poziomu. Tę fascynującą geometryczną grę dopełnia dach, całkowicie płaski, pod kątem prostym do fasady. Co najciekawsze, został on otwarty i wielki świetlik o kształcie elipsy zalewa światłem taras, znajdujący się na najwyższym piętrze. Monumentalna konstrukcja nie przytłacza jednak surowością, całkowicie przeszkolona część nie zajmuje całej fasady, dzięki czemu jest również lepiej doświetlona.