Fantastyczny dom lekki jak chmurka

W niesamowity sposób zaprojektowano drugą stronę domu. Na jego tyłach, od strony zbocza wzgórza, stworzono swego rodzaju most, łączący najwyższe piętro z biegnącą po szycie wzgórza ulicą. To rozwiązanie ma nie tylko wymiar praktyczny i funkcjonalny, ale także estetyczny, nadając bryle budynku zupełnie inną formę, różniącą się od tego, co widzieliśmy od frontu.