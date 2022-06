6 pomysłów na kuchnię w stylu wiejskim

Chyba nic tak nie nawiązuje do tradycji w wiejskiej kuchni, jak odwołanie się do klasycznej drewnianej konstrukcji pomieszczenia. Drewniane bele stropowe nadają niesamowity, niepowtarzalny klimat. W takiej kuchni pozostałe wiejskie akcenty możemy ograniczyć do minimum, a i tak osiągniemy upragniony efekt. W dzisiejszych czasach, wcale nie musimy być posiadaczami chłopskiej chaty, by móc cieszyć się powyższym widokiem. Te bele od Zakładu Stolarskiego Robert Latawiec, to dekoracja sufitowa, nie pełnią one innej funkcji niż robienie wrażenia!