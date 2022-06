Nowoczesny dom to marzenie wielu z nas. Ale co to właściwie oznacza? Według Słownika Języka Polskiego nowoczesny to inaczej właściwy nowym czasom oraz, w odniesieniu do ludzi, postępowy lub świadczący o takiej cesze. Wybór stylu nowoczesnego dla naszego domu, tak zresztą jak i każdego innego stylu, to pewna deklaracja naszych poglądów. Chcemy być na czasie i patrzeć w stronę przyszłości, nie przeszłości. Świadomie podążamy za trendami, zmieniamy nasz dom, tak jak zmieniamy, udoskonalamy siebie.

Pokazanie swojej osobowości poprzez dom wcale jednak nie jest proste. Z jednej strony wiemy, o co nam chodzi, z drugiej nie wiemy, w jaki sposób to wyrazić. Dzisiaj na homify sięgamy do projektów naszych profesjonalistów w poszukiwaniu inspiracji, by móc odpowiedzieć na pytanie: jak urządzić nowoczesny dom?

Zainspirujcie się razem z nami!