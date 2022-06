6 wnętrz z elementem WOW!

Przeglądając Katalogi Inspiracji na homify, mamy nadzieję, że często myślicie, wow, to wnętrze jest niesamowite! . My sami często to robimy, nie mogąc uwierzyć w zaskakujące pomysły naszych profesjonalistów. Co to jednak oznacza niesamowite wnętrze ? Czy istnieje na nie sprawdzony przepis? Czy wszystko zależy od subiektywnej oceny każdego z nas?

Wydaje się, że niesamowita częściej bywa przestrzeń publiczna domostw. Spędzamy tam więcej czasu za dnia, ale też, przyznajmy się, chcemy robić wrażenie na naszych gościach! Kolejnymi wyznacznikami niesamowitej przestrzeni zdają się być jej rozmiar oraz bogactwo materiałów, użytych do dekoracji. Im większe, im bogatsze, tym lepiej? Przekonajmy się!

Prezentujemy Wam wybór 6 niesamowitych wnętrz, które ostatnio zainspirowały nas na homify!