Biały salon – jak osiągnąć nieskazitelny efekt?

Biel w salonie to ponadczasowe rozwiązanie, które pasuje do mieszkania w każdym stylu, począwszy od stylu klasycznego, po minimalizm czy styl eklektyczny. Dziś postaramy się Wam przybliżyć zalety jakie daje wykorzystanie bieli w Waszej przestrzeni codziennej.

Przede wszystkim jest to bardzo neutralny, świeży kolor, którego aranżacja daje nam nieskończenie wiele możliwości. Wykorzystanie go w naszym mieszkaniu gwarantuje lekkość, czystość oraz eteryczność. Nawet masywny komplet mebli nie jest w stanie sprawić, że przytłoczy on wnętrze, ponieważ dzięki jasnej tonacji sprawia, że odbieramy miejsce jako uporządkowane, rozjaśnione. Zatem jest to doskonały pomysł do ekstremalnie małych wnętrz, dzięki niemu mieszkanie wizualnie zyska dodatkową przestrzeń, stanie się bardziej przestronne i widniejsze. Jeżeli nasze przestrzeń dzienna urządzona jest w stylu bardzo nowoczesnym, którego estetyka podkreślona jest poprzez geometryczne meble, biel doskonale uwydatni zalety tego wyposażenia klasyfikując wnętrze jako niepowtarzalne, wyjątkowe, pełne harmonii. Bardzo często białym meblom towarzyszy wysoki połysk, czyli lakierowane fronty szafek, dzięki temu wzmacniamy efekt modernistycznego salonu oraz dodatkowo rozjaśniamy przestrzeń.

Białe meble dają również spore pole do popisu, jeżeli chodzi o dobranie odpowiednich dodatków. W tym przypadku możemy sobie pozwolić na olbrzymią różnorodność, począwszy od wyrazistych, soczystych kolorów, które wprowadzały by odrobinę szaleństwa, kończąc na pastelowych odcieniach barw. Salon utrzymany w delikatnej aranżacji sprawia, ze nasza przestrzeń dzienna wydaje się bardziej przytulna, ciepła, romantyczna. Biel daje nam również możliwość łączenia tkanin o różnych strukturach, fakturach. Dzięki temu salon staje się bardziej różnorodny, a my możemy cieszyć się nieprzeciętną, wyjątkową przestrzenią, która wcale nie wydaje się być nudna.

Zobaczcie sami jak w prosty sposób można urządzić przytulny, biały salon!