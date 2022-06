Wzorowy przedpokój – tak go urządzisz!

Przedpokój to pierwsze pomieszczenie, do którego wkraczają nasi goście, dlatego niezwykle ważne jest dobre pierwsze wrażenie, które może decydować o tym, jak odbierane jest nasze mieszkanie. Jak powinniśmy go urządzić, aby prezentował się nienagannie oraz służył nam funkcjonalnością? Dziś podpowiemy Wam co należy zrobić, by wzorowo zaaranżować tę przestrzeń.

Przedpokój jest zarówno pierwszym jak i ostatnim miejscem w domu, które widzą nasi goście. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o jego estetyczny wygląd, by kojarzył się z czymś przytulnym, kameralnym. Tak więc od czego zacząć aranżując to miejsce? Po pierwsze zadbaj o miejsce do siedzenia i przechowywania płaszczy, kurtek. Komfort oraz funkcjonalność odgrywają istotną rolę w tej przestrzeni. Stąd potrzeba posiadania siedziska oraz wieszaków na okrycia wierzchnie. Po drugie oświetlenie. Przedpokój to zazwyczaj odcinek łączący jedną część mieszkania z drugą. Niestety w większości budynków, czy to starszych czy tych nowszych, nie zdecydowano się na wykorzystanie okien, dlatego odpowiednie oświetlenie jest priorytetem. Właściwie dobrane źródła światła sztucznego będą w stanie ożywić tę przestrzeń oraz nadać jej zupełnie innego charakteru, bardziej przytulnego, nastrojowego. Pamiętajmy, że oświetlenie ma istotny wpływ na nasze zachowanie oraz samopoczucie. Po trzecie kolor. Jak już wspomnieliśmy położenie tej przestrzeni wyklucza dostęp do światła dziennego, dlatego powinniśmy zdecydować się na jasne kolory tudzież żywe, bardziej soczyste, które nadadzą mu ekstrawaganckiego charakteru. Chcąc wprowadzić odrobinę koloru do wnętrza możemy zdecydować się na ciekawy kolor ścian, wyjątkowe płytki podłogowe bądź oryginalne dodatki zdobiące tę przestrzeń.

Na koniec pamiętajmy, aby zaaranżować takie akcesoria zdobiące, które będą posiadały właściwości pogłębiające, powiększające optycznie przestrzeń. Dzięki nim miejsce zyska głębi oraz dodatkowych metrów kwadratowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym praktycznym poradnikiem!