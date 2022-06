7 sprawdzonych trików na droższy look Twojego domu!

Aranżacja naszego mieszkania to niełatwe zadanie, zwłaszcza w przypadku kiedy musimy liczyć się z każdą złotówką, a na wyposażenie nie możemy przeznaczyć fortuny. Każdy chciałby, aby jego wnętrze prezentowało się elegancko, luksusowo, wyglądało na droższe niż jest w rzeczywistości. Jeżeli zainteresował Was ten temat to zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, w której postaramy się Wam podpowiedzieć jak stworzyć prowizorycznie drogie wnętrze.

Przede wszystkim kolor. Pamiętajmy, że kwestia barwy w naszej przestrzeni dziennej jest niezwykle istotna. Kreuje, bowiem nasze samopoczucie, wpływa na humor, poziom zadowolenia, a także uspokaja nerwy. Jak widać kolor ma istotny wpływ na nas, a także na naszych gości. Jeżeli pragniemy droższego wyglądu wnętrza warto postawić na farby do ścian z brokatem lub połyskiem. Po pierwsze dzięki tego typu zabiegowi nasze wnętrze wydaje się ciekawsze, pełne blasku.Po drugie wpadające światło odbija się od ścian czyniąc przestrzeń rozświetloną, jasną. Chcąc wykorzystać farbę z brokatem pamiętajmy o dopasowaniu koloru drobinek do wystroju wnętrza oraz tła. Zapobiegniemy tym samym odczuciu chaosu oraz bałaganu. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, chcąc urządzić wnętrze w drogim stylu? O złocie! Oczywiście nie mamy tu na myśli prawdziwie, pozłacanych świeczników czy innego rodzaju dekoracji. Złote dekoracje możemy wykonać sami! Wystarczy odpowiednia farba lub spray oraz figurka, doniczka czy taca, którą chcemy poddać odnowie. Dzięki temu wprowadzimy do wnętrza trochę luksusowego, szykownego wyglądu i sprawimy, że będzie ono wyglądało na droższe niż jest w rzeczywistości. Złoto, każdemu z nas, kojarzy się z bogactwem i przepychem, dlatego jest to doskonały trik na wprowadzenie oka w błąd!