Małe zmiany w łazience – duży efekt!

Zasłony do prysznica nie są już tak popularne, ponieważ zastąpiły je wygodniejsze w użytkowaniu przesuwane drzwi do prysznica. Jednak dla tych, którzy wolą klasykę lub po prostu mają wannę i chcieli wprowadzić funkcję 2w1, czyli wannę połączoną z prysznicem – opcja ze zmianą zasłony jest fantastycznym rozwiązaniem. Zasłona do prysznica zajmuje całkiem pokaźną przestrzeń przez co ma duży wpływ na całkowity wystrój łazienki. Jeśli chcemy ją odświeżyć i zaszaleć ze wzorem widocznym na dużej płaszczyźnie, to jest właściwy wybór. Możemy znaleźć zasłony z wieloma wzorami lub minimalistyczne – utrzymane w jednej tonacji.