Oświetlnie LED bez tajemnic!

Aby oświetlić przestrzeń mieszkalną możemy stosować kilka rodzajów źródeł światła. Najbardziej klasyczne żarówki to szklane bańki z żarnikiem wolframowym. Spotkamy je nieomal w każdym domu. Podobnie jak żarówki kulkowe – przeznaczone do zastosowań ekstremalnych np. jako oświetlenie lodówek czy piekarników. Inna odmiana żarówek klasycznych to żarówki reflektorowe w których bańka pokryta jest matową półprzeźroczystą emalią, co daje rozproszone i miękkie światło nadające się do oświetlania biurek i pomieszczeń do pracy. Jeśli już o biurach mowa, to tam popularne są świetlówki liniowe oraz kołowe, czyli neonówki. Często do oświetlania dekoracyjnego jest używane światło z halogenów. Ale najwięcej mówi się obecnie o oświetleniu LED, które można stosować w zasadzie wszędzie i które jest energooszczędne. W poniższym artykule znajdziecie wszystko, co należy wiedzieć o oświetleniu LED.