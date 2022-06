Dom z ultra nowoczesnym wnętrzem

Działka zlokalizowana jest na skarpie, a prowadząca do niej droga znajduje się od strony południowej. Z tego powodu bryłę budynku umieszczono jak najdalej na północ. Ogród przed domem jest obszerny i od ruchu ulicznego oddziela go niemal dwumetrowa skarpa, co sprawia, że gwarantuje wysoki poziom prywatności.