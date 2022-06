Wielowymiarowy zawrót głowy!

Żaden nowoczesny, kanciasty i współczesny budynek w Aftryce Południowej nigdy nie wyglądał tak dobrze, jak w przypadku dzisiejszego wspaniałego dzieła autorstwa studia Meulen Architects, które powstało w rezerwacie przyrody w miejscowości Bedfordview, Johannesburg.

Liczący 1100 m2 dom zwany The Kloof Road House, został zaprojektowany jako dom rodzinny. Przy jego projektowaniu chciano by wykorzystywał on atrybuty swojej lokalizacji, a mianowicie piękne widoki, oraz by mógł być on doceniany oraz gwarantował miłe spędzanie wolnego czasu zarówno w jego wnętrzu, jak i zewnątrz budynku. Wszystkie założenia genialnie zrealizowano, strefy rozrywkowe znajdujące się w jego wnętrzu oraz na zewnątrz są ogromne i komfortowe. Ten wzbudzający podziw budynek został zachwycająco „wyrzeźbiony” i reprezentuje on czystą doskonałość.

Ogromny, elegancki i eklektyczny dom wykorzystuje w pełni dostępną przestrzeń zarówno w pionie, jak i poziomie. Każdy jego detal został starannie zaplanowany, dzięki czemu uzyskano nadzwyczaj elegancki wygląd i design, który zdaje się wyprzedać czas.

Przejdźmy teraz do przypatrzenia się z bliska temu niesamowitemu projektowi!