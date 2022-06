Jak urządzić niewielką garderobę?

Garderoba to pomieszczenie, które możecie wypełnić pojemną szafą oraz półkami na buty, ale nie tylko! Niekiedy do ciasnej przestrzeni nie da się wprowadzić wszystkich niezbędnych mebli, przez co ubrania skazane są na gniecenie się w wypełnionych po brzeg szufladach. Nowatorskie podejście do tej strefy, które zastosowali architekci z FORMATIV. INDYWIDUALNE PROJEKTY WNĘTRZ pomoże Wam porzucić zmartwienia o koszulach, których nie da się doprasować. Umieszczenie na ścianach niewielkich wieszaczków to wyjątkowo funkcjonalne rozwiązanie. Nie zabierają one dużo miejsca, a dzięki ich obecności – część rzeczy możemy po prostu powiesić na ścianie.